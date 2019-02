SABATO 16 FEBBRAIO 2019, 15:56, IN TERRIS



REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Il "no" del leader del Family Day

Gandolfini: "Si istruiscano azioni più decise di prevenzione e condanna"

REDAZIONE

F

a discutere la recente proposta di legge sulla regolamentazione della prostituzione, all'esame della Quinta commissione dell'assemblea regionale veneta. La proposta che arriva dalla Regione Veneto mirerebbe all’istituzione di un albo professionale delle prostitute in ogni Comune, con tanto di obbligo di aprire una partita Iva ed emettere fattura. Praticamente, il meretricio diventerebbe un "lavoro regolare" a tutti gli effetti. A esprimere il proprio "no", dopo la ferma opposizione di don Aldo Buonaiuto, anche il leader del Family Day, Massimo Gandolfini.

Il messaggio

"Siamo fortemente contrari e ci opporremo con forza a qualsiasi progetto legislativo, culturale ed economico che vada nel senso dell'offesa della dignità femminile e dello sfruttamento del corpo della donna. Forme antiche, come la prostituzione, e forme moderne, come l'utero in affitto, sono drammaticamente legate da un filo rosso che si chiama "mercificazione" del corpo e violazione della dignità della persona", ha esordito Gandolfini in un comunicato stampa.

"E' assolutamente improponibile pensare di mettere ordine in una pratica come la prostituzione, che è certamente vecchia quanto il mondo, ma non per questo deve essere accettata e normata - prosegue il presidente del Comitato promotore del Family Day -. Il fatto che esista, non vuol dire né che è buona né che è normalizzabile. Se si assume il concetto che per contrastare il male esistente, basta "normalizzarlo", si aprono le porte ad ogni genere di nefandezze. Anche la violenza o il furto sono vecchi quanto l'uomo, ma non per questo si possono accettare o legalizzare. E in tema di prostituzione proprio di questo si tratta: violenza sul corpo, da parte degli sfruttatori e dei consumatori, e furto del senso stesso della vita dignitosa".

"Si aggiunga poi - ha evidenziato ancora - il dramma del turpe 'mercato' di esseri umani che sta dietro al doloroso mondo della prostituzione (il 37% sono bambine minorenni), denunciato dall'Associazione Giovanni XXIII e dal recente grido d'indignazione di Don Aldo Buonaiuto, che trova completa condivisione e sostegno da parte nostra".

"La legalizzazione di azioni intrinsecamente malvage e dannose - droga, utero in affitto, suicidio, sfruttamento di minori, prostituzione, pedopornografia - è un'operazione di maquillage che non le rende né virtuose né accettabili. Se davvero si vuole limitare il danno che queste ignobili prassi producono sull'intera società civile, si istruiscano azioni più decise di prevenzione e condanna, sul piano culturale e sul piano della repressione penale", ha concluso Massimo Gandolfini.

