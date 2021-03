Rapporto Onu: “Nel mondo 1 persona su 3 non ha accesso a acqua pulita”

E’ stato presentato a Parigi il “Rapporto mondiale sullo sviluppo dell’acqua 2021”, diffuso oggi – 22 marzo – dall’Onu in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Avere l’accesso ad acqua potabile e pulita è una priorità sanitaria mondiale. Lavarsi le mani è fondamentale per contenere la diffusione del Covid-19 e di molte altre malattie infettive. Eppure quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo non hanno questa possibilità.

Our very existence depends on water. Yet, this valuable resource is becoming increasingly scarce.

