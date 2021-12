Covid: da mercoledì 15 obbligo vaccinale per il personale scolastico

Scatta mercoledì 15 dicembre l’obbligo vaccinale del personale della scuola. A breve è previsto l’arrivo di una circolare agli istituti con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green pass.

Covid, Speranza: “450mila prime dosi vaccino in ultime settimane”

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, i numeri della campagna vaccinale “sono molto incoraggianti”. Lunedì, ha spiegato il ministro della Salute, sono state inoculate “mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid. In totale ne sono state somministrate oltre 100 milioni. Per quanto riguarda le prime dosi, nelle ultime settimane, ce ne sono state 450mila e molte sono state anche le prenotazioni per i più piccoli”.

Alessandria: morta di Covid operatrice sanitaria No vax

Un’operatrice socio-sanitaria No Vax dell’ospedale di Alessandria è morta di Covid. Lo riferisce il sindacato delle professioni infermieristiche, precisando che la donna era stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata. “Mi auguro di prenderlo questo virus. Almeno dico: ‘Ok, sono una complottista, una negazionista’”, aveva affermato la vittima, 64 anni, in un video postato a novembre.

