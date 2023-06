Valorizzazione del volontariato: parametro per definire il livello di sviluppo di una società

La valorizzazione del volontariato è uno dei parametri fondamentali per definire il livello di sviluppo sociale e culturale di ogni paese. I volontari, grazie al loro impegno quotidiano animato da spirito di altruismo e prossimità, sono fra coloro che svolgono un ruolo importante di attuatori di quella che viene definita solidarietà sociale. Queste persone speciali condividono valori per dare nuova linfa alla nostra società, rendendo possibile il progredire di nuove forme solidali che si fanno carico delle nuove fragilità emerse nel difficile frangente storico che stiamo vivendo, rendendo le comunità più coese e attente ai più deboli, dando voce a uno sfaccettato pluralismo sociale che ha l’obiettivo di permettere a tutti, a tutti, indipendentemente dalla propria condizione, di vivere una quotidianità più serena.

In altre parole, il punto di forza del volontariato, è la gratuità che, con la sua energia positiva, alimenta le forze sociali della nostra Repubblica e valorizza questo mondo di aiuto al prossimo nella sua interezza. È quindi indispensabile che, le istituzioni ad ogni livello, ci aiutino ad aiutare nella maniera migliore. Così facendo, si trasformeranno in meglio le comunità e le relazioni sociali, rendendo più fattivo l’essere di prossimità. In questo aspetto, a mio parere, è racchiuso l’insegnamento fondamentale dei padri costituenti che abbiamo il dovere di onorare.