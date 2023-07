L’educazione delle nuove generazione parte dalla famiglia

Nella nostra epoca in cui i social media e la tecnologia sembrano prendere il sopravvento su ogni aspetto della società e i legami umani sembrano sempre più fragili, la famiglia deve rappresentare un solido baluardo e una luce per noi giovani che ci troviamo ad affrontare le sfide della quotidianità. Nel contesto familiare si creano i legami maggiormente significativi e duraturi che possono avere un contributo determinante per dare vita a una comunità più empatica e solidale nei confronti di chi sta passando un momento di difficoltà. In questo percorso l’educazione alla fede delle giovani generazioni ha un valore inestimabile. La famiglia di matrice cristiana deve formare tutti noi, trasmettendoci i valori della responsabilità sociale e dell’ascolto del prossimo.

Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei più giovani alla costruzione della famiglia e della società, trovando nella Chiesa un luogo di fraterno e amorevole di confronto reciproco teso alla crescita e al miglioramento collettivo. Questi sono i passi che ognuno di noi deve fare per far si che l’umanità intera possa avere un futuro di fraternità, pace e democrazia. Solo se ogni giovane avrà cura della nostra “casa comune” si potrà trasformare il nostro tempo in un trionfo di pace e speranza, tutelando i più deboli.