La ricerca della felicità è un obiettivo fondamentale per tutta l’umanità. In questa importante finalità sono racchiusi diversi aspetti che, soprattutto le giovani generazioni, devono sforzarsi di conseguire instancabilmente. Il primo obiettivo verso una maggiore felicità collettiva è rappresentato dalla necessità di uno sviluppo più sostenibile che promuova l’eradicazione della povertà a tutti i livelli della società. Inoltre, in stretta correlazione a questo, è necessario garantire la piena inclusione di ogni cittadino secondo uno spirito di fraternità, a garanzia di quello che, Papa Francesco, ha definito sviluppo umano integrale.

L’Onu ha istituito, ormai dodici anni fa, la “Giornata internazionale della felicità” per invitare i diversi Stati a svolgere attività educative e di sensibilizzazione sull’importanza dell’essere felici. Ad oggi, in un’epoca profondamente cambiata e sconvolta da diversi conflitti, il perseguimento della felicità è ancora più importante e deve passare obbligatoriamente attraverso un’opera di pacificazione e dialogo globale. La pace è il primo passo verso la felicità e deve partire dal cuore di ognuno di noi. I giovani, nella loro quotidianità, devono impegnarsi per essere i primi “diffusori di felicità” nelle rispettive comunità attraverso un sorriso e l’altruismo. Queste due attitudini rappresentano i pilastri per una pace duratura e, di conseguenza, per una felicità diffusa. Solo così potremo tendere ad un futuro migliore e più florido.