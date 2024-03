IA e futuro del lavoro: cosa accadrà

È passato quasi un anno da quando un’organizzazione no-profit, chiamata Future of Life Institute, ha pubblicato una lettera aperta che riflette le paure più oscure delle persone sull’intelligenza artificiale (IA). “I sistemi di intelligenza artificiale contemporanei stanno diventando competitivi per l’uomo in compiti generalisti”, ha scritto il presidente Max Tegmark che chiede una pausa nella formazione dell’intelligenza artificiale più avanzata, in modo che le aziende tecnologiche potessero sviluppare protocolli di sicurezza. Si esprimeva preoccupazione per la disinformazione e le macchine fuori controllo e sul fatto che alcune IA potessero rendere irrilevante il lavoro umano. Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli più appaganti?” si chiedeva nella lettera. “Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero superarci in numero, essere più intelligenti, rendere le nostre obsolete e quindi sostituirci? Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà?”. Secondo un ultimo conteggio, l’istituto ha raccolto più di 33.000 firme.

Molti dicono che siamo lontani – forse molto lontani – da un mondo in cui le macchine intelligenti renderanno superfluo il talento umano e, forse, potranno aiutare ad estendere la nostra intelligenza. Questa argomentazione è stata avanzata più recentemente da David Autor, un economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), che ha scritto e parlato ampiamente sul futuro del lavoro. “È importante capire che molti dei nostri strumenti non sono nostri concorrenti”, afferma. “Sono più come facilitatori dell’uso delle competenze umane”. In un saggio, pubblicato sul sito web dell’Ufficio nazionale di ricerca economica e pubblicato sulla rivista Noema, Autor afferma che, se lo facciamo nel modo giusto, l’intelligenza artificiale può creare molte più opportunità di quante ne distrugga. Certamente ci sono lavori che scompariranno e molte cose che un tempo richiedevano l’intervento umano verranno svolte in modo più autonomo, economico e rapido dalle macchine. Ma, sostiene sempre Autor, molte nuove linee di lavoro saranno create, o rese più efficaci, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, superando in numero i posti di lavoro resi obsoleti. Autor scrive che “l’intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare a ripristinare il cuore della classe media e delle competenze medie del mercato del lavoro statunitense (e globale) che è stato svuotato dall’automazione e dalla globalizzazione”. “L’intelligenza artificiale è uno strumento, come una calcolatrice o una motosega”, afferma. “E gli strumenti generalmente non sostituiscono l’esperienza, ma piuttosto leve per la sua applicazione”.

Tra le varie argomentazioni, viene citato anche un esperimento condotto dall’economista Sida Peng di Microsoft Research; ad alcuni dei suoi sviluppatori di software è stato dato accesso a Github Copilot, un aiuto per la programmazione dell’intelligenza artificiale generativa. È stato chiesto a tutti di implementare un server HTTP in JavaScript e quelli che hanno utilizzato Copilot hanno svolto il lavoro il 56% più velocemente rispetto agli altri. In un altro esperimento, pubblicato sulla rivista Science, autori di sovvenzioni, consulenti e manager sono stati invitati a utilizzare ChatGPT per aiutarli a scrivere brevi documenti, come comunicati stampa e piani di analisi. L’intelligenza artificiale non si è occupata della scrittura, ma ha accelerato i progressi degli scrittori del 40% e un gruppo esterno, con le stesse competenze, ha valutato la qualità del loro lavoro come migliore del 18%. Autor sottolinea che non sta dicendo che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Ce n’è in abbondanza, in gran parte ancora inconoscibile. Ma, dice, “le persone sono preoccupate per le cose sbagliate. Si preoccupano principalmente se rimarremo senza lavoro quando, piuttosto, dovrebbero preoccuparsi di come utilizzeremo le competenze umane o se le utilizzeremo bene o male”.

Oren Etzioni è ora concentrato su questa domanda. Imprenditore e scienziato informatico, ha avviato un’organizzazione no-profit chiamata TrueMedia.org, dedicata a combattere l’ascesa dei deepfake politici. Dice che in molti modi è d’accordo con il tema di Autor: “Penso che possa aiutare a formare le persone e può aiutare a livellare la loro esperienza, e ovviamente queste sono cose positive, ma è un argomento ricco di sfumature”. Etzioni afferma che le tecnologie dell’intelligenza artificiale possono creare opportunità di lavoro in innumerevoli campi diversi, ma possono anche rendere più semplice ed economico per piccoli gruppi fare quello che lui chiama “terrorismo della disinformazione”, seminando falsità sui canali social per abbattere gli oppositori. Le tecnologie di intelligenza artificiale nella fase attuale presentano limiti considerevoli, afferma Autor. Ciò che non sta accadendo, dice, è che i robot IA vanno da soli e svolgono un lavoro creativo o esercitano il giudizio come farebbe una persona. Un sistema di intelligenza artificiale può migliorare il codice del computer, ad esempio, ma non suggerire nuove applicazioni all’improvviso.

Tra le altre cose, Autor sottolinea che l’intelligenza artificiale generativa sta trasformando gran parte del lavoro cognitivo principalmente nel mondo dell’informatica, della medicina, e della finanza – nell’informatica, nella medicina, nella finanza ma non nel lavoro fisico, dove troppe cose sfuggono al controllo di una macchina.

“I progressi nella robotica che opera in un mondo incerto, al contrario della robotica sulle catene di montaggio dove tutto è fissato e sotto controllo, sono stati incredibilmente lenti”, afferma. “Voglio dire, quanti robot incontri nel corso di una giornata? Quasi nessuno, vero? Forse il tuo Roomba?”. La “pausa” proposta in quella lettera aperta non c’è stata. L’intelligenza artificiale, nelle sue molteplici forme, continua a trasformare il lavoro delle persone a una velocità vertiginosa, proprio come hanno fatto i software una generazione fa o, molto prima, l’elettricità. Molti lavori sono scomparsi, come quelli dei maniscalchi o dei tipografi. Ma, come dice Autor, qualche decennio fa la gente non avrebbe mai immaginato l’ascesa di programmatori, statistici o gestori di social media.

O, al contrario, gli analisti della sicurezza informatica. O gli esperti di etica dell’intelligenza artificiale. “Una frase preferita che ripeto più e più volte alle persone”, afferma Etzioni, “è che l’intelligenza artificiale è lo strumento, ma la scelta è nostra”.