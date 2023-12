Giornata delle persone con disabilità: i presupposti per un futuro più equo

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è stata proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992, a seguito della Risoluzione 47/3. Il 2023, in considerazione della difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale previsti per il 2030, il tema scelto dalle Nazioni Unite per la giornata è stato così definito: “Uniti nell’azione per tutelare e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per, con e da parte delle persone con disabilità”. Il punto focale intende essere il pensiero del “non lasciare nessuno indietro”, già ben evidenziato nell’Agenda 2030, quale presupposto per una sostenibilità pienamente inclusiva.

, sottolineando che: “Uno sviluppo veramente sostenibile per le persone con disabilità richiede un’attenzione particolare ai loro bisogni e diritti, non solo come beneficiari, ma come contributori attivi nella vita sociale, economica e politica”. Queste parole, anche e soprattutto alla luce della Cop28 in corso a Dubai, devono far riflettere i potenti della terra: la tutela delle persone con disabilità e lo sviluppo della società nel suo complesso, non possono essere disgiunti dal rispetto quotidiano per la nostra “Casa comune” a 360 gradi. Il 3 dicembre deve rappresentare l’occasione per ribadire l’imperativo morale e concreto di mettere sempre le persone con disabilità al centro della società. È un presupposto fondamentale per un futuro più equo.