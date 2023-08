L’esigenza di una nuova e irrinunciabile solidarietà reciproca

La Giornata Internazionale della Solidarietà è stata istituita dall’ONU nel 2005 con l’obiettivo di incentivare le azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni difficoltà. L’epoca storica che stiamo vivendo, connotata da nuove fragilità e sofferenze, ci pone di fronte ad una nuova e irrinunciabile esigenza di solidarietà reciproca. Questo sentimento deve rappresentare il collante principale per una società dove, la cura e il sostegno delle persone più fragili, vengano messe in cima alle agende politiche riguardanti il futuro della nostra società.

La solidarietà è uno dei fondamenti che Papa Francesco sottolinea nelle sue encicliche. Il prendersi cura della nostra Casa Comune presuppone la fraternità che non può in alcun modo essere disgiunta dalla solidarietà. Tutti noi, nella nostra quotidianità, siamo chiamati senza riserve ad aiutare chi versa in stato di bisogno senza riserve, attraverso l’amore oblativo che rappresenta un sentimento fondamentale per renderci migliori nel nostro complesso. Coloro che vivono in una condizione di fragilità devono essere messi al centro della società e poter realizzare al meglio i loro desideri e legittime aspettative. Solo così daremo un significato importante al termine solidarietà e a questa giornata internazionale il cui intento deve essere realizzato in ogni singolo giorno.