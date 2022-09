L’autismo trasforma chi lo conosce in persone migliori

Si parla tanto di autismo ma solo chi lo tocca con mano riesce a capire veramente di cosa si tratta. L’autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da una diversa modulazione/ integrazione sensoriale (cioè un modo diverso di percepire e di elaborare le informazioni e le emozioni ). Questo comporta, con vari gradi di gravità, una compromissione dell’ interazione sociale e un deficit della comunicazione (sia verbale che non verbale). Generalmente provoca ristrettezza di interessi, comportamenti ripetitivi e, a volte, problemi di natura sensoriale. Ogni individuo affetto da autismo è, come del resto tutti gli individui, una persona unica e irripetibile, perché esistono infinite combinazioni di questa sindrome.

L’ autismo spesso non è visibile, quindi è molto complicato spiegarlo. Sono milioni nel mondo e migliaia in Italia le famiglie che hanno a che fare nella vita di tutti i giorni con il disturbo dello spettro autistico e, nonostante molti studi, non sono ancora note le cause di questa condizione (ci sono solo ipotesi sulla sua origine ). Circa 1 bambino ogni 70 nati in Italia è affetto da disturbo dello spettro autistico. Quello che sappiamo per certo è che l’ autismo non può scomparire, ma può avere una sua evoluzione, in alcuni casi anche molto favorevole. L’ autismo quindi è molto complesso da trattare e richiede conoscenza, competenza, collaborazione, consapevolezza e impegno da parte di tutte le figure coinvolte nella definizione del progetto di vita di chi ne è affetto.

L’autismo si manifesta si manifesta in diversi modi, come ad esempio, una difficoltà nella comunicazione verbale o non verbale, comportamenti strani o bizzarri, scarsa coscienza dei pericoli, difficoltà nell’interazione con altri bambini. Le caratteristiche di un bambino con autismo sono diverse, ad esempio fissa e ruota gli oggetti, ha una carenza nello sguardo e nel contatto visivo, nei momenti di crisi assume comportamenti autolesionistici o lesionistici, è iperattivo o apatico, non ama i cambiamenti, a volte ride o piange senza motivo.

Nonostante tutto però posso dirvi che gli individui che vivono o lavorano con una persona con autismo vengono contagiate da uno stranissimo virus che le cambia. Vengono trasformate in persone coraggiose, tenaci e più tolleranti, comprensive e resistenti alle frustrazioni, che cercano di dedicare il loro tempo a parlare di cose preziose come sensibilità, solidarietà, gentilezza e amore. L’Autismo trasforma chi lo conosce. Se tutti proveranno a conoscerlo, verranno trasformati in persone migliori.

