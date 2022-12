Auracast: l’accessibilità passa anche per il Bluetooth

In ogni fase della vita, la comunicazione e la buona salute dell’udito ci collegano al mondo. L’assistenza pubblica all’udito è fondamentale per le persone con disabilità uditiva o ipoacusia, e cercare di eliminare il rumore di fondo nelle comunicazioni è una vera sfida. Uno dei vantaggi di un sistema di ascolto assistito è che aiuta a ridurre il rumore di fondo, consentendo alle persone di accedere meglio alla sorgente sonora che desiderano ascoltare, sia che si stia seguendo un relatore a una convention o che si stia interloquendo con un addetto all’assistenza di un’attività. Sebbene gli attuali sistemi di ascolto assistito (ALS) abbiano garantito grandi vantaggi alle persone con ipoacusia, diverse problematiche ne hanno ostacolato l’implementazione, tra cui alcune diverse limitazioni di funzionalità, le prestazioni degli ausili, i costi di installazione e manutenzione e la mancanza di comunicazioni sicure e private.

Per anni, sono stati utilizzati tre tipi di sistemi di ascolto assistito per supportare le persone con ipoacusia: FM, ad infrarossi e sistemi con Telecoil. Anche se la qualità del suono può essere buona, i sistemi FM e a infrarossi richiedono l’utilizzo di un particolare ricevitore che, a causa del suo costo, molte volte è prestato dal fornitore di servizi che si vuole ascoltare. È impossibile per un utente portare il proprio dispositivo e dover acquistare un dispositivo specifico per poter rendere accessibile una determinata conversazione. Richard Einhorn, consulente di Einhorn Consulting, ha osservato che ci sono gravi problematiche di violazione della privacy nel voler utilizzare sistemi FM e infrarossi. Il principale è che è necessario identificarsi come una persona con perdita dell’udito; cosa che, oltre ad essere vietata dalla normativa sulla protezione dei dati personali, risulta indesiderabile per chi ha problemi di udito.

La terza opzione è il Telecoil. Il Telecoil (o bobina telefonica) è un piccolo elemento metallico avvolto strettamente nel rame, con la funzione di conduzione e ricezione di segnali elettromagnetici. Viene definito “bobina telefonica” proprio perché, originariamente, era stato concepito per facilitare le telefonate. La bobina telefonica ha la funzione di convertire l’energia magnetica in energia elettrica. Tutta questa energia elettrica viene, poi, amplificata diventando un segnale di riproduzione di alta qualità da un apparecchio acustico o da un impianto cocleare. Questa tecnologia, oltre che essere utile per eventi pubblici, risulta d’aiuto per la vita di tutti i giorni. Con un apparecchio acustico induttivo o con un impianto cocleare munito di bobina telefonica, un piccolo sistema acustico induttivo e il circuito a induzione stesso, sarà possibile collegare senza problemi segnali TV, video, radio, al proprio ausilio uditivo.

Sfortunatamente, non tutti gli apparecchi acustici sono dotati di bobina telefonica e i portatori di apparecchi acustici non sono necessariamente consapevoli di avere una bobina telefonica nei propri apparecchi acustici. In alcuni casi, nell’apparecchio acustico è disponibile una bobina telefonica, ma non è stata programmata per l’uso. Gli utenti di apparecchi acustici che dispongono di bobine telefoniche integrate e programmate trovano che siano facili da usare. La semplice pressione di un pulsante o l’azionamento di un interruttore sull’apparecchio acustico fornisce l’accesso al segnale audio. Ma i sistemi Telecoil hanno diverse limitazioni. Secondo Einhorn, uno svantaggio per il consumatore è che il segnale è in mono e ci sono momenti in cui si desidera ascoltare in stereo. Un altro problema con gli apparecchi acustici, osserva Einhorn, è che, a meno che la sede non abbia installato gli apparecchi acustici quando l’edificio è stato costruito, è estremamente costoso riconfigurare un edificio per gli apparecchi acustici. Nick Hunn, CTO di WiFore Consulting, ha notato che i circuiti acustici hanno diversi limiti. Può essere costoso da installare e, per sentirlo, devi essere all’interno dei confini delle onde radio trasmesse. La speranza è che l’aggiunta dell’audio di trasmissione Auracast aiuta a democratizzare l’accesso.

Jeff Solum, architetto di sistemi wireless di Starkey Hearing Technologies, sottolinea che con il nuovo sistema di trasmissione audio Auracast è possibile montare solo un piccolo gateway, come se fosse un modem WiFi in una casa, aula, chiesa o auditorium, e riempire l’intero spazio con un audio wireless di qualità superiore. “L’esperienza sarà sicuramente migliore, molto più ampia e verrà implementata molto più velocemente quando si inizierà a raccogliere lo standard e a implementarlo”, ha affermato Solum.

Gli esperti del settore prevedono che l’audio broadcast Auracast diventerà il sistema di ascolto assistito di nuova generazione più usato. C’è una buona probabilità che questo alla fine si realizzi, ma la completa saturazione del mercato potrebbe richiedere anni, forse anche decenni, per realizzarsi. Nel frattempo, la sua capacità di funzionare in tandem con le tecnologie di ascolto assistito esistenti migliorerà sicuramente l’accessibilità per una gamma più ampia di persone con disabilità uditiva. Il basso costo di installazione dell’audio broadcast Auracast sarà un grande vantaggio. In molti Stati, la legislazione ha supportato e favorito l’implementazione di un sistema di ascolto assistito. Se i sistemi possono essere implementati a un costo inferiore, i vantaggi offerti ai visitatori negli spazi pubblici incentiveranno i luoghi a installarli. Thomas Olsgaard, vicepresidente delle piattaforme hardware per GN ReSound, sottolinea che i sistemi di circuiti acustici richiedono un filo che attraversa le pareti, il pavimento o il soffitto, il che significa che qualcuno dovrà installarlo e mantenerlo efficiente. Con l’audio di trasmissione Auracast c’è la possibilità di mettere un’emittente sulla parete, collegarla e attivarne subito le funzionalità, aumentando la facilità d’uso.

L’audio di trasmissione Auracast sarà altamente affidabile e relativamente poco costoso da implementare, soprattutto se paragonato ai costi associati a una eventuale modifica dell’apparecchio acustico. “La cosa entusiasmante di Auracast”, secondo Einhorn, “è che affronta quasi tutti, se non tutti, i limiti delle attuali tecnologie. Se si dispone di un locale che supporta l’audio di trasmissione Auracast, è possibile che gli apparecchi acustici abilitati per Auracast possano essere progettati in modo tale che tutto ciò che serve fare è premere un interruttore sul proprio apparecchio acustico per collegarsi ed ascoltare”.

Fino a quando la tecnologia non sarà ampiamente disponibile e accessibile, la coesistenza dell’audio di trasmissione Auracast e dei sistemi di ascolto assistito esistenti è fondamentale per gli utenti di apparecchi acustici. La Federazione internazionale delle persone con problemi di udito (IFHOH) raccomanda ai produttori di apparecchi acustici e impianti cocleari di continuare a integrare le bobine telefoniche nei loro prodotti, dichiarando recentemente: “E’ importante disporre delle tecnologie Telecoil e Auracast negli apparecchi acustici e negli impianti cocleari fino a quando la maggior parte degli utenti non sentirà di poter fare affidamento sull’audio di trasmissione Auracast”.

L’IFHOH ha riconosciuto che una delle promesse più importanti e di grande impatto dell’audio di trasmissione Auracast è quella di aiutare le persone con problemi di udito a sentire meglio in luoghi in cui gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari non sono sufficienti per funzionare, affermando che “si prevede un periodo discretamente lungo in cui i sistemi FM, a infrarossi e con loop uditivi (compresi quelli che si trovano nei taxi, alle biglietterie, negli aeroporti, nei teatri, ecc.) funzioneranno insieme ai sistemi Auracast”.

Superare le sfide delle tradizionali tecnologie di ascolto assistito utilizzando una tecnologia familiare e standard nella maggior parte dei dispositivi audio di consumo consentirà un’implementazione più ampia e aumenterà l’ascolto assistito per le persone con perdita dell’udito. Amplierà inoltre l’applicabilità di questo tipo di accesso audio ai consumatori con tutti i livelli di salute dell’udito. Rasmus Abildgren, ingegnere capo di Bose, spiega che con le trasmissioni Auracast c’è “l’opportunità di creare un sistema di ascolto assistito di cui possono beneficiare non solo le persone con problemi di udito, ma anche coloro che non riescono a sentire ciò che viene presentato”.

I luoghi pubblici, inclusi centri congressi, cinema, centri di trasporto, luoghi di culto e altro ancora, utilizzeranno l’audio di trasmissione Auracast per promuovere una vita migliore attraverso un udito migliore per tutti. Linda Kozma-Spytek, consulente professionale sulla tecnologia per la Hearing Loss Association of America, osserva che il concetto di fornire un servizio interoperabile, universale e ampiamente distribuito è qualcosa a cui la comunità delle persone con perdita dell’udito non ha ancora avuto accesso con altri sistemi di ascolto assistito. “Fornire una connettività audio universale e onnipresente per le persone che utilizzano apparecchi acustici e prodotti audio tradizionali è ora nel regno delle possibilità”, ha dichiarato Kozma-Spytek.

Auracast è un nuovo protocollo Bluetooth in grado di cambiare profondamente il modo in cui usiamo auricolari wireless e di renderli molto più utili. In realtà prima si chiamava “Bluetooth Audio Sharing”, ma a cambiare non è solo il nome: il Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), cioè il consorzio che si occupa dello sviluppo dello standard Bluetooth, ha annunciato che il protocollo di trasmissione radio sarà “pubblico”.

Sarà possibile usare il Bluetooth per diffondere un flusso audio a centinaia di dispositivi contemporaneamente, purché siano a portata di onde radio. I dettagli tecnici non sono stati ancora diffusi, ma le potenzialità di Auracast sono già facili da comprendere se immaginiamo l’uso di questo nuovo standard in spazi pubblici come metropolitane, aeroporti, stazioni ferroviarie e ovunque sia necessario o utile mandare in modo efficace ed economico messaggi a una gran quantità di persone che, magari, stanno utilizzando gli auricolari e non potrebbero altrimenti sentire un annuncio proveniente dall’altoparlante.

Per l’utente usare Auracast sarà semplice come connettersi ad una rete WiFi pubblica: troverà Auracast nel menu delle connessioni del suo smartphone e potrà accoppiare i suoi dispositivi. Non è esclusa la possibilità di semplificare ulteriormente la procedura, mettendo a disposizione degli utenti dei QR-code da inquadrare col telefono. Una volta connesso ad Auracast, l’utente potrà continuare ad utilizzare le sue cuffiette per ascoltare la musica o fare chiamate telefoniche, ma se verrà inviato un avviso o un messaggio tramite Auracast la riproduzione della musica (e probabilmente anche la chiamata) verranno temporaneamente interrotte per dare spazio all’avviso.

Un altro possibile utilizzo di Auracast è quello che prevede, sempre in spazi aperti al pubblico, la presenza di schermi televisivi con il volume impostato a zero. Grazie ad Auracast sarà possibile inviare il flusso audio solo a chi è connesso in Bluetooth: in questo modo chi è realmente interessato alla trasmissione potrà seguirla, mentre tutti gli altri non verranno disturbati.

Il Bluetooth SIG ha già ufficializzato Auracast, con tanto di loghi e campagna di comunicazione. Il prossimo passo sarà la pubblicazione del materiale tecnico, che nel frattempo sarà girato anche ai produttori di dispositivi Bluetooth interessati a sviluppare prodotti compatibili con Auracast. Molto probabilmente, quindi, vedremo realmente sul mercato i primi prodotti con Auracast integrato solo verso la metà dell’anno prossimo, forse in concomitanza con le ferie estive.