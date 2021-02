Gli spiedini fritti: sfiziosi, croccanti fuori ma dal cuore “tenero”. Sono un secondo piatto che piace molto ai bambini: per loro sarà divertente mangiarli, sfilando la carne infilata nel bastoncino. Ma la panatura non ricopre solo la carne, ma anche le zucchine. Ecco la ricetta.

Ingredienti

300 grammi di lonza di maiale

2 zucchine

60 grammi di farina

60 grammi di pangrattato

2 uova

olio di arachidi

sale e pepe

Preparare gli ingredienti per gli spiedini

Spuntate le zucchine, lavatele e asciugatele. Tagliatele a pezzi di 3 centimetri e salatele. Tagliate a cubetti anche la carne, salate e pepate.

Fare gli spiedini

Sbattete le uova in una terrina con un pizzico di sale. Mettete la farina in un piatto e il pangrattato in un altro. Infilate i pezzi di carne e la zucchina negli stecchini alternandoli. Successivamente passateli prima nella farina, poi nell’uovo e poi nel pangrattato.

La frittura

Versate l’olio in una padella e scaldatelo. Immergete gli spiedini e friggete per cinque minuti. con l’aiuto di una forchetta girateli e lasciate cuocere per altri cinque minuti. Togliete gli spiedini dalla padella e appoggiateli su della carta assorbente. Trasferite su un piatto da portata e servite ben caldi.

