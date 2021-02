Fedeltà ai propositi e fiducia in Dio

A seconda del nostro proposito sarà l’andamento del nostro profitto. E occorre molta diligenza a chi vuole andare bene avanti. Se chi fermamente propone spesso manca, che sarà mai di chi raramente o meno fermamente fa qualche proposito? E per questo in varie maniere ci accade di mancare ai nostri propositi.

E qualsiasi leggera omissione delle pratiche religiose difficilmente passa senza un qualche scapito. Il proponimento dei giusti piuttosto che alla propria saggezza si appoggia alla grazia di Dio in cui sempre confidano per qualsiasi impresa. Perché l’uomo propone, ma Dio dispone né l’uomo ha in suo potere la propria via.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di adempiere con la massima puntualità le pratiche religiose solite a farsi, confidando però nella grazia e nell’aiuto di Dio.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

