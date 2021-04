Risotto agli asparagi: il piatto che profuma di primavera

Un alimento tipico di questa stagione sono gli asparagi. Facili da reperire in tutti i supermercati, sono ancora più buoni e saporiti se si ha la possibilità di andare a cercarli in montagna. Una ricetta che mi piace preparare con questo alimento è il risotto. Scoprite la mia ricetta.

Ingredienti (per 4 persone)

500 grammi di riso

200 grammi di punte di asparagi

1 cipolla

Burro

Olio extravergine di oliva

Parmigiano reggiano grattugiato –

Brodo di dado

Sale

Preparazione

Tritate la cipolla e fatela rosolare in olio e burro in una pentola. Raggiunta la doratura rimuovetela e aggiungete le punte di asparagi. Coprite e lasciate insaporire per una decina di minuti. A questo punto versate il riso, mescolate per insaporire, allungate con il brodo di dado e portate a cottura. Un paio di minuti prima della completa cottura del riso aggiungete una noce di burro, due cucchiai di parmigiano e mantecate bene. Impiattate e servite. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.