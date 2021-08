Tipiche della cucina pugliese, le orecchiette sono un tipo di pasta che amo molto. Io uso quelle comprate al supermercato ma, ovviamente, seppur buonissime non hanno nulla a che vedere con quelle fatte tradizionalmente. Ecco la ricetta che vi propongo: orecchiette con i pomodori al forno.

Ingredienti

320 grammi di orecchiette

600 grammi di pomodori a grappolo

3 cucchiai di olio

4 spicchi di aglio

2 cucchiaini di origano secco

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

40 grammi di cappero sott’aceto

40 grammi di olive nere

sale e pepe

Procedimento

Riscaldate il forno a 250 gradi. Foderate una placca con un pezzo di carta da forno, bagnato, ben strizzato con le mani e allargato. Spennellate la carta con un cucchiaio d’olio d’oliva. Lavate i pomodori, asciugateli con carta. Tagliateli a metà, in orizzontale. Allineateli sulla placca, con i tagli verso l’alto. Sbucciate gli spicchi d’aglio e riduceteli a filetti sottilissimi, con un coltello, su un tagliere. Distribuite filetti d’aglio sulla polpa dei pomodori. Insaporitela con un abbondante pizzico di sale, con metà origano e con l’olio d’oliva rimasto, fatto scendere a filo. Introducete la placca nel forno caldissimo. Cuocete i pomodori 3 minuti, spegnete i forno e lasciatevi dentro la placca con pomodori 12 ore, con lo sportella chiuso.

Togliete la placca dal forno, allontanate i filetti d’aglio da sopra i pomodori. Eliminate la buccia di ogni mezzo pomodoro (verrà via con facilita). Riducete la polpa a filetti, metteteli in una insalatiera, conditeli con l’olio extravergine, il pepe, un pizzico di sale fino e altro origano. Aggiungete i frutti di cappero, scolati dal liquido di conserva, e le olive al forno. Lessate le orecchiette, in acqua bollente salata con il sale grosso, 15 minuti (o quanto è indicato sulla confezione). Scolatele, raffreddatele in acqua fredda, asciugatele e unitele al condimento. Mescolate e servite.

