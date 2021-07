L’estate nel piatto: friselle con pomodori e basilico

Uno dei piatti che secondo me rappresentano meglio l’estate sono le friselle con i pomodori e il basilico fresco. La croccantezza di questo pane particolare, la dolcezza del pomodoro e l’aroma del basilico, si fondono per regalarvi un sapore unico ad ogni morso. L’estate esploderà con tutta la sua forza nel vostro palato. Ecco allora come preparare le friselle con pomodori e basilico.

Ingredienti

4 friselle

4 pomodori

alcune foglie di basilico

sale e pepe

olio extravergine di oliva

aceto

Procedimento

In una ciotola mettete dell’acqua tiepida con un po’ di aceto. Immergete per alcuni istanti le friselle, ma attenzione a non tenerle troppo nell’acqua… potrebbero ammorbidirsi troppo. Lavate e asciugate il basilico. Fate lo stesso con i pomodori, poi tagliateli a pezzettini. Trasferiteli in una ciotola e conditeli con sale, olio e una spruzzata di aceto. Se vi piace, potete aggiungere una spolverata di pepe. Aggiungete il basilico spezzettato a mano.

Disponete le friselle su dei piatti, conditele con un pizzico di sale. Aiutandovi con un cucchiaio distribuite sopra le friselle i pomodori. Potete decorare con una fogliolina di basilico. Buon appetito.

