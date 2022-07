Il Papa in Canada incontra gli ospiti del Centro Fraternité St Alphonse

Lungo la strada di ritorno dal Santuario Nazionale di Sainte-Anne-de-Beaupré, Papa Francesco si è fermato ad incontrare gli ospiti del Centro di accoglienza e spiritualità Fraternité St Alphonse.

Accolto nel giardino della struttura dagli ospiti permanenti e da coloro che frequentano abitualmente il centro, in totale circa 50 persone, tra cui anziani, persone che soffrono di varie dipendenze e malati di HIV/AIDS, e dal Direttore responsabile, il P. André Morency, il Papa si è intrattenuto informalmente con loro, ascoltando le loro storie e raccogliendo le loro preghiere. Al termine, nel salutarli, ha donato loro un’icona della vergine “Santissima Signora di Gerusalemme”

Papa in Canada chiude il viaggio con tappa nell’estremo Nord

Oggi papa Francesco conclude il suo viaggio apostolico in Canada, iniziato domenica scorsa, facendo tappa nell’estremo Nord del Paese, a Iqaluit, capitale del Territorio di Nunavut, a ridosso del Circolo polare artico, prima del rientro a Roma.

Il programma della giornata prevede dapprima a Quebec, alle 9.00 locali (le 15.00 italiane), che il Papa incontri privatamente i membri della Compagnia di Gesù presso l’Arcivescovado, dove alle 10.45 (le 16.45 italiane) incontrerà anche una delegazione di indigeni presenti nella provincia francofona.

Francesco partirà quindi per Iqaluit, dove arriverà alle 15.50 locali (le 21.50 in Italia), incontrando nella scuola elementare, in privato, alcuni alunni delle ex scuole residenziali per gli indigeni, e subito dopo i giovani e gli anziani nell’adiacente piazzale.

Dopo la cerimonia di congedo all’aeroporto di Iqaluit, il Pontefice ripartirà quindi per Roma alle 18.45 locali (le 00.45 italiane), con arrivo previsto a Fiumicino alle 7.50 di domani.

