Per il menù di Pasqua: cotolette di agnello al forno a modo mio

Nella mia casa, il giorno di Pasqua è tradizione cucinare l’agnello. Ci sono molti modi per prepararlo, al forno con le patate, in padella con il rosmarino e la salvia, oppure – questo è quello che preferisco io – impanato e al forno. Ecco allora come cucinare le cotolette di agnello al forno a modo mio.

Ingredienti

10-12 cotolette di agnello

3 uova

farina

pan grattato

zenzero

trito di erbe aromatiche

sale

olio extravergine di oliva

Procedimento

Iniziate facendo un trito di erbe aromatiche: salvia, rosmarino, timo, origano, maggiorana. Una volta sminuzzate, mescolatele con il pane grattato, aggiungete un pizzico di sale, un po’ di zenzero grattugiato e tenete da parte. In una ciotola rompete le uova, regolate con un pizzico di sale e sbattetele con una forchetta. In un altro piatto versate un po’ di farina.

Prendete le cotolette di agnello, passatele velocemente sotto l’acqua e poi tamponatele con della carta da cucina. Passatele nella farina, scuotendole leggermente per far cadere quella in eccesso, poi nell’uovo e poi nel pan grattato alle erbe.

Una volta pronte, disponetele su una teglia ricoperta con della carta da forno. Accendete il forno a 180 gradi, fate scaldare mentre preparate tutte le cotolette; irrorate con un filo di olio e infornate e fate cuocere fino a che non risulteranno dorate.

Una volta pronte, trasferite su un piatto da portata, decorate con degli spicchi di limone e servite ben calde, magari accompagnate da un’insalata verde.

