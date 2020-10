In forma, ma con gusto: insalata di gamberi e zucchine

Dopo un fine settimana in cui magari ci siamo concessi qualche “stravizio”, potremmo sentire la necessità di mangiare qualcosa di leggero per non appesantirci ulteriormente. Per un piatto leggero e nutriente, ma senza rinunciare al gusto, potremmo preparare una bella insalata di gamberi e zucchine. Poche calorie, tante proteine. Vi raccomando però, di non eccedere con le “diete fai te”, rivolgetevi sempre ad uno specialista che possa consigliarvi nella maniera più adeguata, per il bene della vostra salute.

Ingredienti

600 grammi di gamberi già puliti

200 grammi di insalata verde mista

400 grammi di zucchine

un cucchiaio di capperi sotto sale

un limone

uno scalogno

un cucchiaio di senape

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Lessate i gamberi in acqua bollente salata per due minuti, unite le zucchine a cubetti e cuocete fino a quando saranno tenere. Sgocciolate e lasciate raffreddare, poi mescolate all’insalata.

Frullate i capperi dissalati con il succo di limone, lo scalogno, la senape, due cucchiai di olio, sale e pepe. Con la salsina che otterrete condite la vostra insalata. Buon appetito.

