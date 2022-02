Il dolce perfetto per San Valentino: la ricetta imperdibile

Si avvicina il giorno di San Valentino e cosa c’è di meglio che un buon dolce per concludere una cena romantica? Ecco allora la nostra ricetta… con un “cuore” a sorpresa.

Scatole di cioccolatini, mazzi di rose rosse, palloncini e bigliettini traboccanti di cuori e pranzi o cene romantiche. San Valentino, la festa degli innamorati, non serve per forza andare in un ristorante gourmet, in pochi semplici passaggi si può preparare una cena da leccarsi baffi – dolce compreso – anche a casa. E, a proposito di dolce, vi presentiamo la nostra ricetta della torta con “cuore” a sorpresa. Non spaventatevi è felicissima.

Come preparare la torta

Cominciamo dagli ingredienti che ci serviranno per la base:

3 uova

125 grammi di zucchero

75 grammi di fecola

100 grammi di farina

3 cucchiai di acqua

un pizzico di sale

la buccia grattugiata di un limone

mezza cartina di lievito per dolci

E poi quelli per la farcitura con crema al limone:

200 grammi di zucchero semolato

2 uova

2 limoni (il succo di entrambi e la buccia grattugiata di uno)

E per la farcitura alla frutta:

500 grammi di fragole

foglioline di menta per decorare

Iniziamo!

Lavate le fragole sotto l’acqua corrente, privatele delle foglioline e poi tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Lavate la menta e lasciatela asciugare su della carta da cucina.

In una ciotola rompete le tre uova e aggiungete lo zucchero. Montate con uno sbattitore elettrico. Aggiungete l’acqua, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone e mescolate ancora. Unite la farina e la fecola setacciate, mescolate bene e aggiungete la mezza cartina.

Imburrate una teglia a forma di cuore e fate cuocere per circa 20 – 25 minuti a circa 180 gradi. Controllate la cottura con uno stecchino.

Grattugiate la parte gialla della buccia di un limone, prima ben lavato e asciugato. Mettetela in una casseruola con lo zucchero, le uova intere e il succo dei due limoni filtrato. Mescolate con una piccola frusta e portate la casseruola sul fuoco, facendo cuocere a fiamma bassa sino a quando non bollirà. Toglietelo dal fornello e lasciatelo raffreddare immergendo la casseruola in acqua ghiacciata e mescolando spesso con la frusta.

Tagliate la torta orizzontalmente, ottenendo così tre strati. Disponete il primo sul piatto da portata, ricopritelo con uno strato di crema al limone. Fate lo stesso con il secondo strato. Appoggiate sopra anche il terzo strato, ricoprite con la restante crema al limone. Disponete sopra le fragole che avete precedentemente tagliato e decorate con le foglioline di menta.

