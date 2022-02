Oggi giorno del Ricordo degli esuli delle Foibe: Mattarella e Draghi al Senato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Consiglio Mario Draghi parteciperanno questo pomeriggio al Senato – insieme alla presidente Casellati – ad una celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’, istituito per ricordare il dramma degli esuli dall’Istria e dalla Dalmazia e la tragedia delle foibe.

Al Senato la celebrazione del #GiornodelRicordo. Domani, giovedì #10febbraio, @Pres_Casellati ospiterà in Aula la cerimonia in memoria delle vittime delle #foibe, alla presenza del Presidente #Mattarella. In diretta su @rai2 dalle 16. Per saperne di più https://t.co/MYdVJQ5SAD pic.twitter.com/HdbjKwlXUs

