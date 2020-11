La ricetta che vi proponiamo oggi è un po’ “insolita”, ma sicuramente saporita e gustosa. Il nostro gratin profumato ha come ingrediente principale i porri. Per questa ricetta occorrono porri piccoli, tutti della stessa dimensione perché, alla fine, la cottura risulti omogenea. Due consigli pratici: per tagliare i porri utilizzate un coltellino a lama corta e robusta; per una doratura perfetta cospargete il gran grattugiato in modo uniforme.

Ingredienti

800 grammi di porri

4 dl di latte

un cucchiaio di fecola

un dl di panna

noce moscata

grana grattugiato

burro

sale e pepe

Procedimento

Pulite i porri tenendo anche la parte verde più tenera e lessateli al dente in acqua bollente salta (circa 20 minuti). Scolateli e tagliateli a metà nel senso della lunghezza.

Scaldate il latte, appena bolle unite la fecola, prima stemperata in poca acqua fredda. Fate addensare la salsa su fuoco basso, mescolando e unendo a filo la panna. Salate, pepate e insaporite con un po’ di noce moscata.

Allineate i porri in una teglia imburrata, copriteli con la salsa preparata, cospargeteli con 40 grammi di grana, mettete qua e là qualche fiocchetto di burro. Cuocete in forno per 20 minuti a 180 gradi. Servite bene caldo.

