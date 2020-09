Bocconcini di porro alla scamorza e pancetta

Una delle ricette che preferisco ha come ingrediente principale i porri, ortaggi dalle foglie verde scuro largamente utilizzati nella cucina araba e magrebina. La parte edule è rappresentata dalla parte basale delle foglie – quella bianca – mentre viene scartata la parte apicale. La ricetta che vi proponiamo oggi è di facile realizzazione e si abbina bene a un vino delle mie zone, il Verdicchio di Matelica. Ecco come preparare i bocconcini di porri alla scamorza e pancetta.

Ingredienti

2 porri (possibilmente belli grandi)

150 grammi di scamorza affumicata

2 rametti di timo

50 grammi di burro

4 fettine di pancetta

sale e pepe

Procedimento

Come prima cosa pulite i porri: staccare le prime 4 foglie esterne e tagliarle a metà nel senso della lunghezza in modo da ottenere 8 strisce. Portare a ebollizione una pentola di acqua e scottare per alcuni minuti le foglie di porro.

Tritare le rimanenti foglie di porro e, insieme al bacon, farle rosolare in un tegame con metà burro e il timo tritato. Privare la scamorza della buccia e tagliarla in otto fettine.

Stendete una striscia di porro su un tagliere, dividerlo a metà orizzontalmente. Distribuire su una striscia una fettina di scamorza e il composto precedentemente preparato. Ripiegare la foglia di porro su se stessa e avvolgerla con l’altra metà della striscia in modo da formare un fagottino che non faccia uscire il ripieno.

In un tegame far sciogliere il restante burro e far cuocere i fagottini per 2-3 minuti per lato. Insaporire con sale e pepe. Spegnere il fuoco, coprire con un coperchio e lasciate riposare per alcuni minuti i bocconcini.

