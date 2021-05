Girelle di pollo: filanti e golose

Le girelle di pollo sono un secondo piatto che faranno impazzire i vostri bambini. Un momento divertente se si sceglie di cucinarle insieme, magari affidando ai più piccoli dei compiti semplici. Si preparano in circa 30 minuti, con 20 minuti di cottura. In meno di un’ora porterete in tavola un piatto gustoso, goloso e filante.

Ingredienti

600 grammi di pollo a fettine

100 grammi di prosciutto cotto

100 grammi di formaggio a pasta filante

sale e pepe

origano

olio extravergine di oliva

Procedimento

Iniziamo dal petto di pollo. Potete comprare al supermercato quello in fettine sottilissime, o in alternativa quello “normale” che poi batterete con un batticarne. Stendete le vostre fettine su un tagliere, adagiatevi sopra le fettine di cotto e quelle di formaggio. Salate e pepate e mettete anche un pizzico di origano.

Arrotolate il pollo, come a formare degli involtini, poi tagliatele a rotelle e infilatele in uno stecchino per spiedino. Trasferite su una teglia rivestita con carta forno e infornate per 15-20 minuti a 200 gradi. Servite ben caldi e filanti.

