Fresca e golosa: la cheesecake ricotta e lamponi

Con l’arrivo della bella stagione, il desiderio di un dolce fresco e che non necessiti della cottura in forno è l’ideale. Oggi proponiamo la ricetta della cheesecake ricotta e lamponi.

Ingredienti per la base

150 grammi di biscotti digestive

70 grammi di burro

Ingredienti per la farcia

450 grammi di ricotta

200 grammi di lamponi

10 grammi di colla di pesce

100 grammi di zucchero a velo

250 millilitri di panna fresca

20 millilitri di limoncello

Fare la base

Per iniziare mettete i biscotti in un tritatutto con il burro fino ad ottenere un composto “sabbioso”. Mettete in ammollo la colla di pesce e tenetela da parte. Nel frattempo foderate il fondo di una teglia a cerniera con della carta forno. A questo punto versate i biscotti sbriciolati nello stampo e pressateli fino a formare uno strato uniforme: sarà la base della cheesecake. Riporre lo stampo in frigorifero.

Preparare la crema

Successivamente riunite in una ciotola la ricotta e lo zucchero a velo e lavorate i due ingredienti con le fruste elettriche. Scaldate 50 ml di panna, mentre la restante dovrà essere unita alla ricotta. Mescolate a mano. Strizzate la colla di pesce e unitela alla panna calda. Fate raffreddare un po’ e poi unitelo al resto della farcia. Aggiungete il limoncello e amalgamate.

Frullate 150 grammi di lamponi fino ad ottenere una purea che dovrà essere unita alla ricotta, mescolate fino a che non sarà perfettamente amalgamato.

Assemblare la cheesecake

Tirate fuori dal frigo la base di biscotti, copritela con la farcia di ricotta e lamponi. Livellate la superficie e mettete di nuovo in frigorifero a solidificare. Dovrete aspettare circa due ore e la vostra cheesecake sarà pronta da servire. Estraete dal frigorifero, togliete la torta dallo stampo e decorate a piacere con i lamponi.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.