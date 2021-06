Il dolce per la domenica: con la crema e i lamponi

Il dolce per la domenica? Rendiamo protagonisti la crema e i lamponi in questa millefoglie che unirà la croccantezza della pasta sfoglia e la morbidezza della crema. Un’esplosione di gusto con i lamponi che renderanno più fresco ed estivo il dolce. Perfetto per concludere un pranzo estivo in compagnia degli amici o una “coccola” per la famiglia.

Ingredienti

450 grammi di pasta sfoglia

150 ml di panna

50 grammi di zucchero a velo

500 grammi di crema pasticcera pronta

100 grammi di lamponi

50 ml di caramello già pronto

Procedimento

Iniziate bucherellando la pasta sfoglia, dopo averla adagiata in una teglia. Dividetela in tre parti uguali, spennellate con acqua e zucchero. Infornate a 180 gradi per 12 minuti. Nel frattempo montate la panna che deve essere ben fredda, aggiungete 50 grammi di zucchero a velo e amalgamatela alla crema pasticcera.

Una volta cotta la pasta sfoglia, mettete il primo trancio su un piatto da portata, coprite con metà crema e 50 grammi di lamponi tagliati in due. Appoggiate il secondo strato di sfoglia, ancora la crema e i lamponi. Coprite con l’ultimo strato di pasta sfoglia, decorate con il caramello e alcuni lamponi interi. Lasciate riposare in frigo per un paio di ore. Buon appetito.

