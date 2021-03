Per preparare l’anatra all’arancia come la cucinava mia zia sono necessari molti passaggi che, ovviamente, hanno bisogno di molto tempo. Non sempre, soprattutto per chi lavora fuori casa, è possibile passare molte ore davanti ai fornelli. Per questo ecco una ricetta dell’anatra all’arancia a modo mio. Una versione casereccia e rapida (più veloce di quella classica). Ecco come prepararla.

Ingredienti

1 anatra

1 cipolla

3 foglie di salvia

1 spicchio di aglio

1 rametto di rosmarino

1 bicchierino di cognac

3 arance (due spremute e 1 a fette)

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Togliete le eventuali piume rimaste sull’anatra, lavatela e fatela scolare bene. Dopo averla asciugata con della carta da cucina tagliatela a pezzi. In un tegame capiente aggiungere poco olio, la cipolla tagliata a velo, l’aglio schiacciato, le foglie di salvia e il rosmarino. Fate rosolare un minuto, poi aggiungete la vostra anatra tagliata a pezzi.

Fate rosolare bene l’anatra, girandola di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Regolate di sale e pepe. Sfumate con il cognac, coprite il tegame e a fuoco dolce, continuate la cottura della carne. Quando il cognac sarà sfumato controllate la cottura dell’anatra pungendola con una forchetta. Considerate che per cuocere completamente l’anatra impiegherà circa un’ora, un’ora e mezza.

Quando sarà cotta, aggiungete le tre arancia, di due il succo, una tagliata a fette e tenete sul fornello per altri 15 minuti. Ed ecco pronta la vostra anatra all’arancia da gustare ben calda. Buon appetito.

