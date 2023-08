Zelensky fa visita a Rutte: “F-16, decisione storica”

Il presidente ucraino è nei Paesi Bassi per ispezionare i caccia F-16 promessi dal governo olandese e dalla Danimarca: “Una decisione storica”.

F-16 all’Ucraina

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l’impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia F16 all’Ucraina. Zelensky saluta la decisione “storica” dei Paesi Bassi e della Danimarca di consegnare aerei caccia F-16 all’Ucraina. “Il terzo punto di oggi è assolutamente storico, potente e stimolante per noi”, ha dichiarato il presidente durante una conferenza stampa con il primo ministro olandese Mark Rutte in una base aerea di Eindhoven. “Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina”. Zelensky attorno a mezzogiorno aveva ispezionato i caccia F-16 nel corso della visita alla base.

L’Isw: “Progressi nella controffensiva”

Recenti progressi militari ucraini vicino al confine tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia e in quest’ultima oblast appaiono “tatticamente significativi”, secondo l’ultimo rapporto del think thank americano Institute for the study of war (Isw). “Questi progressi potrebbero consentire alle forze ucraine di iniziare a operare in aree meno minate della linea di difesa russa, che sono probabilmente più favorevoli a più rapidi guadagni ucraini”, afferma l’Isw citando come esempio gli avanzamenti ucraini vicino al villaggio di Robotyne.

Kiev non è preoccupata per il pessimismo occidentale verso i suoi obiettivi di controffensiva, ha dichiarato nelle ultime ore il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo che due giorni fa il Washington Post ha riferito come l’intelligence statunitense ritiene che le forze di Kiev non saranno in grado di raggiungere entro quest’anno la città chiave di Melitopol.

Fonte: Ansa