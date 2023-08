Il Santo Padre presiede la Via Crucis con i giovani partecipanti alla Giornata mondiale della gioventù 2023 nel Parque Eduardo VII

Questo pomeriggio, il Santo Padre Francesco lascia la Nunziatura Apostolica e si trasferisce in auto nel Parque Eduardo VII dove, dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile, presiede la Via Crucis con i giovani. Dopo i riti d’introduzione e l’orazione, il Papa pronuncia il Suo discorso.

Notizia in aggiornamento

Fonte Bollettino Sala Stampa della Santa Sede