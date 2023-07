Vaccino malaria in Africa, pronte 18 milioni di dosi

Si prevede che le prime dosi di vaccino arriveranno in Africa nell'ultimo trimestre del 2023

Nei prossimi due anni in 12 Paesi dell’Africa saranno distribuite diciotto milioni di dosi del primo vaccino contro la malaria

Lotta contro la malaria

12 Paesi di differenti regioni dell’Africa nei prossimi due anni riceveranno 18 milioni di dosi del primissimo vaccino contro la malaria. La distribuzione è un passo importante nella lotta contro una delle principali cause di morte nel continente.

Le priorità

Le assegnazioni sono state determinate applicando i principi delineati nel Quadro per l’allocazione delle scorte limitate di vaccino contro la malaria, che dà priorità alle aree di maggiore necessità, dove il rischio di malattia e morte per malaria tra i bambini è più alto.

Vaccino RTS,S/AS01

Dal 2019, Ghana, Kenya e Malawi forniscono il vaccino contro la malaria attraverso il Malaria vaccine implementation programme (Mvip), coordinato dall’Oms e finanziato da Gavi, l’Alleanza per i vaccini, il Fondo Globale per la Lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria e Unitaid. Il vaccino RTS,S/AS01 è stato somministrato a più di 1,7 milioni di bambini in Ghana, Kenya e Malawi a partire dal 2019 e ha dimostrato di essere sicuro ed efficace, determinando una sostanziale riduzione della malaria grave e un calo delle morti fra i bambini.

I Paesi interessati

Almeno 28 Paesi africani hanno espresso interesse a ricevere il vaccino contro la malaria. Oltre a Ghana, Kenya e Malawi, le iniziali 18 milioni di dosi consentiranno ad altri 9 Paesi, compresi Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone e Uganda di introdurre il vaccino nei programmi di vaccinazione di routine per la prima volta.Questo ciclo di assegnazione si avvale della fornitura di dosi di vaccino a disposizione di Gavi, l’Alleanza per i vaccini, tramite l’Unicef.

La malaria uccide ogni anno quasi mezzo milione di bambini

Si prevede che le prime dosi di vaccino arriveranno nei Paesi nell’ultimo trimestre del 2023 e che i Paesi inizieranno a distribuirle all’inizio del 2024. La malaria rimane una delle malattie più letali dell’Africa, uccidendo ogni anno quasi mezzo milione di bambini al di sotto dei 5 anni. La regione rappresenta circa il 95% dei casi globali di malaria e il 96% dei decessi nel 2021. La domanda globale annua di vaccini contro la malaria è stimata in 40-60 milioni di dosi solo per il 2026, con una crescita fino a 80-100 milioni di dosi all’anno entro il 2030.

