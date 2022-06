Usa, la Corte suprema abolisce sentenza Roe v. Wade sull’aborto

La Corte suprema degli Stati Uniti, la più alta magistratura federale del Paese, ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. Ora i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Il presidente americano Joe Biden parlerà al paese dopo la decisione della Corte Suprema sull’aborto, alle 18.30 ora italiana.

Una bozza trapelata nelle scorse settimane (redatta dal giudice Samuel Alito, risalente a febbraio e confermata poi come autentica dalla corte) aveva indicato che la maggioranza dei giudici erano favorevoli a ribaltare la sentenza di 49 anni fa.

La decisione

“La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto“,si legge nella sentenza della Corte Suprema che abolisce la Roe v. Wade, scrive Ansa. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con sei voti a favore e tre contrari nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization”, in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi, che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. A fare ricorso era stata l’unica clinica rimasta nello Stato ad offrire l’aborto. “L’aborto presenta una profonda questione morale. La Costituzione non proibisce ai cittadini di ciascuno stato di regolare o proibire l’aborto”, scrivono i giudici. “Tristemente”, molte donne “hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo”, affermano i giudici liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer, che hanno votato contro.

La situazione

Su 50 Stati, 26, tra cui Texas e Oklahoma, hanno leggi più restrittive in materia di interruzione volontaria di gravidanza, mentre nove hanno dei limiti sull’aborto che precedono la sentenza Roe v. Wade, e che non sono ancora stati applicati ma che ora potrebbero diventare effettivi, mentre 13 hanno dei cosiddetti “divieti dormienti” che dovrebbero entrare immediatamente in vigore.

13 Stati

Il divieto di aborto è atteso entrare in vigore in 13 stati americani nei prossimi 30 giorni. Si tratta di stati repubblicani che hanno approvato leggi stringenti sull’aborto legandole all’attesa decisione della Corte Suprema sulle Roe v. Wade. Ora che la decisione è arrivata, questi possono vietare l’aborto in 30 giorni, eccetto nei casi in cui la vita della madre è in pericolo.

Pence: “La vita ha vinto”

“La vita ha vinto”, commenta così la decisione della Corte Suprema l’ex vicepresidente americano Mike Pence.

Pelosi

L’aborto è “stato un diritto per 50 anni”: la decisione della Corte Suprema è un “insulto” per le donne, ha afferma la Speaker della Camera Nancy Pelosi, assicurando che i democratici continueranno a battersi per le donne e per i diritti. “Una Corte Suprema radicale sta strappando i diritti degli americani e mettendo a rischio la salute”, afferma Pelosi evidentemente scossa. La Speaker della Camera parla di “contraddizione” nella Corte Suprema: “Sulle armi hanno detto che gli Stati non possono decidere, sull’aborto rimandano invece alle autorità statali”, spiega riferendosi alla decisione di ieri che amplia di diritti alle armi, la quale stabiliva che le restrizioni sul porto di fucili e pistole fuori casa a New York erano illegali.

