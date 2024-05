Usa 2024, il sondaggio: “Trump davanti a Biden”

In cinque stati in bilico su sei, l'ex presidente sarebbe più gradito del leader in carica. Più equilibrato il duello tra i probabili elettori

L’ex presidente, Donald Trump, meglio posizionato nella corsa alla Casa Bianca. Almeno secondo i sondaggi più recenti e riguardanti gli stati in bilico. Il tycoon sarebbe più gradito del leader in carica in cinque di questi su sei totali. Un dato che dice poco sul piano meramente elettorale ma abbastanza se il parametro fosse il confronto tra l’operato di Biden e quello del suo predecessore.

Stati in bilico, Trump avanti

Donald Trump è davanti a Joe Biden in cinque su sei stati in bilico tra gli elettori registrati. È quanto emerge da uno dei sondaggi del New York Times/Siena Poll, che mostra anche un’erosione del sostegno al presidente tra i giovani e gli elettori non bianchi, scontenti per l’economia e la guerra a Gaza.

Testa a testa tra i probabili elettori

Il duello appare più serrato tra i probabili elettori, dove il tycoon resta in testa sempre in cinque stati ma il presidente è in vantaggio in Michigan, mentre resta indietro solo di poco in Wisconsin e Pennsylvania. Nel duello tra gli elettori registrati Biden è avanti solo in Wisconsin (47% a 45%), mentre Trump guida in Pennsylvania (47% a 44%), Arizona (49% a 42%), Michigan (49% a 42%), Georgia (49% a 39%) e Nevada (50% a 38%).

L’altro risultato

I risultati sono simili in un ipotetico confronto che include candidati di partiti minori e il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr., che ha ottenuto una media del 10% nei sei stati e ha sottratto voti più o meno equamente a Trump e Biden. Benchè il leader dem abbia vinto tutti e sei questi stati nel 2020, le vittorie in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin gli sarebbero sufficienti per essere rieletto, a condizione che vincesse ovunque abbia vinto quattro anni fa.

Fonte: Ansa