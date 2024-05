Tennis, attivisti irrompono agli Internazionali di Roma

Tre attivisti per il clima hanno lanciato vernice bianca sulla terra rossa del campo durante il match tra Keys e Cirstea al Pietrangeli

Il campo degli Internazionali d’Italia come le sale dei musei o i monumenti più identificativi. Gli attivisti per il clima fanno irruzione durante il match tra la statunitense Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea, interrompendolo. I tre invasori di campo, infatti, hanno dapprima lanciato della vernice bianca sulla terra rossa del campo di tennis, poi hanno cementato un piede sul marmo dei gradoni dello stadio Pietrangeli, al Foro Italico. Le Forze dell’Ordine hanno portato via i dimostranti e consentito la regolare ripresa dell’incontro.

Internazionali, attivisti al Pietrangeli

Partita del tabellone femminile degli Internazionali di tennis momentaneamente interrotta, tra Keys e Cirstea, sul campo Pietrangeli per via di tre attivisti ambientalisti di Fondo Riparazione.

Uno di loro ha fatto invasione di campo lanciando della vernice bianca sulla terra rossa. Gli altri due, invece, si sono cementati il piede sul marmo dei gradoni del Pietrangeli.

La partita è ripresa subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Gli attivisti “bloccati” sui gradoni sono stati sbloccati in seguito all’intervento degli addetti ai lavori e portati via tra gli applausi ironici e gli insulti dello stadio. Il campo è stato rapidamente puliti dalla vernice bianca che aveva dato inizio alla protesta.

Dimostranti identificati

Sono stati identificati e portati in commissariato nove ambientalisti di Ultima generazione dopo il blitz agli Internazionali di tennis a Roma. La loro posizione è ora al vaglio. Secondo quanto si apprende, gli attivisti rischiano la denuncia. Il blitz di Ultima generazione è scattato nel corso di due partite. Hanno lanciato vernice in un campo mentre nell’altro coriandoli.

“Con l’azione di disobbedienza civile di oggi vogliamo ricordare che l’anno scorso sono morte 62.000 persone per il caldo in Europa – spiegano da Ultima Generazione -. Questo è solo uno dei tantissimi effetti della crisi climatica ed ecologica. Per salvaguardare il nostro territorio e la sua cittadinanza è fondamentale un profondo cambiamento del nostro sistema. La resistenza nonviolenta è un’alternativa all’apatia politica”.

Cosa è successo

Dal movimento ripercorrono il blitz: stamattina alle 11.55 le partite di tennis di Torneo di Tennis ATP al Foro Italico, del doppio maschile tra Gonzalez/Roger-Vasellin e Arevalo/ Pavic al Campo 12, e del singolare femminile tra Keys e Cirstea al Campo Pietrangeli, sono state interrotte da 11 persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione. “Alle 12.03 – aggiungono – sono arrivati la sicurezza privata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La sicurezza privata degli APT Internazionali d’Italia ha trascinato fuori malamente una delle persone sugli spalti. L’interruzione delle partite è durata oltre 45 minuti”.

Fonte: Ansa