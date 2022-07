Un uomo perde la vita in un incidente stradale vicino Perugia

Un mezzo pesante ha divelto le barriere laterali di un cavalcavia sul raccordo Perugia-Bettolle, finendo in un campo

Un mezzo pesante è precipitato da un cavalcavia del raccordo Perugia-Bettolle, sopra via Settevalli, finendo in un campo sottostante. Il conducente del carro attrezzi è morto sul colpo. In seguito all’incidente avvenuto tra gli svincoli di Prepo e San Faustino, è temporaneamente chiusa la carreggia verso la Toscana. L’Anas riferisce che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Prepo.

L’incidente

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Prepo e San Faustino lungo la carreggiata verso Bettolle. Il mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha divelto le barriere laterali del viadotto ‘Settevalli’ finendo nell’area sottostante dopo un volo di diverse decine di metri. La vittima dell’incidente, residente nella zona, è il conducente di un carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia stradale anche i vigili del fuoco, personale del 118 e i tecnici Anas.

