Scontro tra due auto, 27enne perde la vita

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in provincia di Piacenza. che ha visto coinvolto un altro veicolo, la cui conducente è stata trasportata in ospedale ma in gravi condizioni. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia locale.

Il giovane era alla guida di una Alfa Romeo Gt e stava percorrendo la via Emilia Pavese quando, alle porte del comune di Rottofreno, si è scontrato frontalmente con una vettura che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo per cause ancora al vaglio della Polizia locale. Il giovane è morto sul colpo, mentre la donna che era alla guida dell’altra vettura è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Piacenza, ma non si trova in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per permettere i soccorsi e i rilievi da parte degli agenti.

