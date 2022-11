Ucraina, von der Leyen: “Creeremo tribunale speciale per i crimini della Russia”

L’esecutivo europeo sta lavorando ad una proposta ad hoc da presentare ai Paesi membri per far sì che le responsabilità della Russia possano essere giudicata davanti a una Corte. Sul tema è intervenuta la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, esprimendo il suo pensiero in tweet e in un video con l’annuncio di creare un tribunale speciale sui crimini russi.

“La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. Con i nostri partner, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale”. E’ quanto annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. L’esecutivo europeo, nelle prossime ore, invierà ai Paesi membri una proposta ad hoc per permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a una Corte.

“La Russia deve anche pagare per le devastazioni che ha provocato. Si stima che i danni subiti dall’Ucraina siano attorno ai 600 miliardi di euro. La Russia e gli oligarchi devono risarcire l’Ucraina e coprire i le spese per la ricostruzione, e noi abbiamo gli strumenti perché la Russia paghi. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro delle riserve della banca centrale russa e congelato 19 miliardi di euro degli oligarchi russi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un video pubblicato con l’annuncio della proposta dell’Europa di creare un tribunale speciale sui crimini russi.

Fonte Ansa

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022