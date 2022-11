Nelle piazze italiane tornano le Stelle di Natale di Ail

Con l’avvicinarsi del Natale, tornano nelle piazze italiane, alcuni eventi di solidarietà. Una raccolta fondi per promuovere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Scende in campo, per questo appuntamento con la solidarietà, l’Ail con le Stelle di Natale.

Le stelle di Natale di Ail

Dall’8 all’11 dicembre tornano le “Stelle di Natale Ail” a colorare oltre 4.300 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica e giunta alla sua 34ª edizione. “Si rinnova così – si legge in una nota – lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie”. Il contributo minimo associativo per ricevere la “Stella di Natale Ail” è di 12 euro, donazione analoga anche per ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte.

“Ail – prosegue la nota – da oltre 50 anni mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue (ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi) che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con Car-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È indispensabile però continuare su questa strada e investire sempre maggiori risorse nella ricerca ematologica per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più curabili”.

“L’ematologia italiana, attraverso i Centri di cura e anche grazie all’alleanza con le 83 sezioni provinciali Ail e all’opera costante dei suoi 15.000 volontari, è stata in grado di garantire la continuità assistenziale e terapeutica”, conclude la nota, sottolineando che “l’iniziativa ‘Stelle di Natale Ail’ ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue”. Sul sito web www.ail.it sono disponibili informazione per sapere dove trovare le Stelle e sostenere Ail.

Fonte Agensir