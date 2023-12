Il leader indigeno peruviano Quinto Inuma Alvarado è stato assassinato mentre tornava da un evento sui rischi che corrono le persone che difendono l’ambiente. Era già stato picchiato e minacciato di morte più volte per aver denunciato i taglialegna illegali e coltivatori di coca.

Ucciso in Perù un leader indigeno difensore dell’Amazzonia

Un leader indigeno dell’etnìa Kichwa, Quinto Inuma Alvarado, è stato assassinato da uomini incappucciati a Pucallpa, capoluogo della regione amazzonica peruviana di Ucayali, mentre lui, sua moglie e i figli tornavano da un evento sui rischi che corrono le persone che difendono l’ambiente. Inuma, scrive il quotidiano El Comercio, riceveva minacce di ogni genere da sei anni e da tempo denunciava costantemente la produzione illegale di legname nei territori della sua comunità a Santa Rosillo de Yanayacu, nella regione di San Martín, in Amazzonia. Secondo quanto si è appreso, sconosciuti gli hanno sparato più volte mentre con la famiglia si accingeva a tornare in barca sul fiume Yanayacu, a casa sua.

Nel luglio 2021 era stato picchiato e minacciato di morte dopo aver denunciato taglialegna illegali e coltivatori di coca provocando l’intervento della giustizia e delle forze dell’ordine. Da parte sua l’Associazione per lo sviluppo e la difesa dei popoli indigeni della regione San Martín ha sottolineato che Inuma Alvarado è stato assassinato nonostante avesse ottenuto protezione dal 2020, nell’ambito del Protocollo per i difensori dei diritti umani, che però non ha funzionato.