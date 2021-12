Trieste, una donna trovata morta nella sua casa

Erano andati a casa sua per notificarle un atto giudiziario relativo alle minacce e alle violenze che avrebbe subito dall’ex compagno, ma hanno trovato il corpo senza vita della donna che cercavano, in terra. Il decesso risalirebbe a un giorno fa, sono in corso accertamenti e ogni ipotesi resta al momento aperta.

Cos’è successo

Gli agenti della polizia giudiziaria di Trieste si erano recati a casa della donna, 40 anni, originaria dell’est Europa e, poiché nessuno veniva ad aprire la porta, hanno chiamato i vigili del fuoco. Al loro ingresso, hanno trovato il cadavere della donna, in terra. A quanto si apprende la morte risalirebbe a ieri e non ci sarebbero evidenti segni di violenza sul corpo. Le indagini sono in corso e al momento restano aperte tutte le ipotesi, compresi l’omicidio e o il decesso per overdose. Da quanto si è appreso, ci sarebbero stati alcuni litigi all’interno dell’appartamento, presumibilmente tra la vittima e un uomo che avrebbe anche minacciato gli inquilini.

