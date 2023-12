Tre vittime nell’incendio all’ospedale di Tivoli

E’ di tre vittime il bilancio del rogo scoppiato nella tarda serata di ieri all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. Il fumo molto denso provocato dalle fiamme, dalle prime informazioni forse partite dal terzo piano interrato, ha invaso tutto la struttura, ora inagibile, rendendo necessaria l’evacuazione dei pazienti. Estratto anche un quarto corpo, il cui decesso non sarebbe riconducibile all’incendio.

La situazione

Sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori dell’ospedale di Tivoli, dove nella tarda serata di ieri è divampato un incendio. La struttura risulta completamente evacuata e inagibile. Nei prossimi giorni, quando l’ambiente si sarà raffreddato ci sarà un sopralluogo per stabilire le cause del rogo. Sul posto polizia e carabinieri di Tivoli che hanno contribuito soprattutto nella prima fase di evacuazione degli allettati e per la messa in sicurezza di sacche di sangue per le emergenze. Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia divampato al terzo piano interrato e abbia coinvolto anche i due piani superiori dove si trovano l’obitorio, la radiologia e il pronto soccorso. Oltre centrotrenta pazienti sono stati trasferiti in altre strutture ed è stata allestita la palestra comunale per l’emergenza.

L’incendio

L’incendio sarebbe divampato nel seminterrato della struttura, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, ma il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori.

I corpi estratti

Sono quattro i corpi estratti nell’incendio divampato nella tarda serata di ieri all’ospedale di Tivoli. Per i quattro anziani è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che uno di loro sia morto per cause non riconducibili al rogo divampato nel terzo piano interrato della struttura.

Le indagini

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio avvenuto questa notte all’ospedale San Giovanni Evangelista e che ha provocato la morte di quattro persone. Disposta l’autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso. Il pm di turno esterno sta effettuando un sopralluogo all’ospedale di Tivoli dove questa notte un incendio ha causato almeno tre morti e diversi feriti. La struttura è stata evacuata. La Procura, diretta de Francesco Menditto, sta seguendo la vicenda già da questa notte e ha avviato un fascicolo di indagine.

Il ministro: “Cordoglio e vicinanza”

“Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza“: lo dichiara in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Sono in costante contatto con il presidente Rocca, il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario”, si legge ancora nella nota. “Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo – conclude il ministro – che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo”.

Fonte Ansa