Tre omicidi a Roma: fermato un sospettato

Il sospettato sarebbe un uomo e per uccidere le tre donne avrebbe utilizzato una lama tipo stiletto. In corso l'interrogatorio

Svolta nelle indagini riguardanti i tre omicidi che si sono verificati a Roma. Tre persone sono state uccise a distanza di poche ore nello stesso quartiere. Ora, gli investigatori hanno fermato un uomo che sarebbe sospettato dei tre femminicidi della Capitale.

Fermato un sospettato

C’è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. Il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Il killer ha ucciso Martha Castano, colombiana di 65 anni, e due ragazze asiatiche utilizzando una lama, tipo stiletto. E’ in corso l’interrogatorio negli uffici della Questura. In base a quanto si apprende, la persona sospettata, un romano di circa 50 anni, sarebbe stata individuata questa mattina e trasferita per essere ascoltata.

E’ soggetto con problemi di dipendenza dalle droghe. Sarebbe stato rintracciato e bloccato stamattina alle prime luci dell’alba nel quartiere di Primavalle a Roma. Nel suo passato precedenti penali legati forse anche all’uso di sostanze stupefacenti..

“La situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno”. Lo afferma il questore di Roma, Mario Della Cioppa in una nota relativa agli omicidi di Roma.

La svolta alle indagini sul triplice omicidio sarebbe legata anche ad alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine nelle ultime ore. In particolare gli elementi forniti da due cittadini cubani e una terza persona avrebbero indirizzato l’attività investigativa sul 50enne romano.

Fonte Ansa