Papa Francesco arriva ad Asti: inizia la visita privata

Papa Francesco, che ha viaggiato a bordo di un elicottero, è arrivato ad Asti per una visita privata: incontrerà anche la cugina.

La visita privata ad Asti

È arrivato al campo sportivo di Portacomaro Stazione (Asti) l’elicottero con a bordo Papa Francesco. In visita strettamente privata, al suo arrivo solo forze dell’ordine e qualche persona residente nella frazione, a debita distanza, oltre al parroco, don Luigino Trinchero e all’onorevole Marcello Coppo, che abita in zona. Il Papa si dirige a Portacomaro paese, il comune vicino dove vive la cugina del pontefice, a bordo di un’auto blindata. Ad attenderlo gli abitanti del paese che hanno preparato omaggi e striscioni.

Essendo una visita privata, dal Vaticano non sono arrivate comunicazioni alla stampa sulla partenza e sull’arrivo del Papa ad Asti. Ma a parlare del suo viaggio era stato questa mattina lo stesso Francesco nell’incontro in Vaticano con Mar Awa III, Patriarca della Chiesa Assira d’Oriente. “Vorrei dire ancora una parola. Avrei voluto condividere con voi il pranzo, per concludere bene, comment il faut, ma devo partire alle 10.30. Per favore, scusatemi! Non vorrei che si dica che questo Papa è un po’ tirchio e non ci invita a pranzo! A me piacerebbe tanto condividere la tavola, ma non mancherà un’altra opportunità”.

Il pontefice è salito su una 500 bianca e, prima di lasciare il campo dove è atterrato l’elicottero, ha stretto la mano alla squadra dei Vigili del fuoco in servizio. Poi dall’auto ha salutato le persone che si erano radunate lungo la strada per accoglierlo.

Fonte Ansa