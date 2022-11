La Terra come non l’avete mai vista: le foto di Orion

Le varie agenzie spaziali, grazie alle loro sonde o ai telescopi, ci hanno regalato foto mozzafiato di costellazioni, stelle, galassie. Oggi a far brillare i nostri occhi dalla meraviglia sono le fotografie inviate dalla capsula Orion, della Nasa e dell’Agenzia spaziale europea, che ha catturato immagini mozzafiato della Terra.

Le 16 videocamere a bordo di Orion e le otto sul razzo Sls stanno documentando passo dopo passo tutto ciò che sta accadendo dopo il lancio. In particolare, le quattro montate sul modulo di servizio di Orion, alle estremità delle ali dotate di pannelli solari, stanno aiutando gli ingegneri a valutare le condizioni della parte esterna della navetta, oltre a scattare incredibili “selfie” di Orion con la Terra sullo sfondo.

Nelle immagini il nostro Pianeta appare con una sfera blu che diventa sempre più piccola man mano che Orion si allontana per dirigersi verso la Luna. Le immagini hanno stregato anche l’astronauta dell’Esa Alexander Gerst, che sta seguendo la missione dal Kennedy Space Center insieme ai colleghi Luca Parmitano e Thomas Pesquet. “Sorridete, vi stanno riprendendo!”, scrive ironicamente su Twitter commentando un fotogramma. “Tutti noi umani siamo in quella foto. Davvero tutti“.

