Il lancio di Peregrine è previsto per l'8 gennaio alle 8.18 italiane. L'allunaggio del lander è atteso per il mese di febbraio

Sembra essere tutto pronto per il lancio verso la Luna verso del lander Peregrine dell’azienda Astrobotics. Il lancio è previsto alle 8,18 italiane di lunedì 8 gennaio. Peregrine potrebbe diventare il primo veicolo privato a posarsi sul suolo lunare.

Programma Artemis, conto alla rovescia per il lancio di Peregrine

Conto alla rovescia per il debutto delle aziende private nel programma Artemis per il ritorno alla Luna. Nella Space Force Station di Cape Canaveral, la base del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è pronto a debuttare il razzo Vulcan dell’azienda United Launch Alliance. E’ destinato a portare verso la Luna il lander Peregrine dell’azienda Astrobotics, che potrebbe diventare il primo veicolo privato a posarsi sul suolo lunare.

Il lancio di Peregrine

Previsto alle 8,18 italiane di lunedì 8 gennaio, il lancio rientra nel programma Artemis per il ritorno alla Luna promosso dalla Nasa, che al lander Peregrine ha affidato esperimenti utili a raccogliere dati in vista delle future missioni dirette al satellite naturale della Terra. La missione del lander Peregrine è condotta nell’ambito del programma commerciale promosso dalla Nasa guardando alla Luna e alla Space economy, chiamato Commercial Lunar Payload Services.

Gli strumenti della Nasa a bordo di Peregrine

Sono sei gli strumenti della Nasa a bordo del lander, uno dei quali nato dalla collaborazione tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Europea. A bordo anche uno strumento scientifico dell’agenzia spaziale messicana Aem, il primo di un’agenzia latinoamericana; dalle isole Seychelles arriva una moneta dedicata alla Luna caricata con un Bitcoin e dall’azienda Btc la copia del Genesis Block, il primo blocco di bitcoin a essere estratto. All’arte sono dedicate le opere del progetto MoonArk della Carnegie Mellon University e due nano-litografie dell’artista italiano Alessandro Scali, posizionate su due chip. Ci sono poi capsule che racchiudono ceneri umane per iniziativa dell’azienda Celestis and Elysium Space: hanno sollevato le proteste dei Navajo, che vedono nella deposizione di resti umani sulla Luna la violazione di uno spazio sacro. Inizialmente previsto a fine gennaio, il possibile allunaggio di Peregrine è attualmente atteso in febbraio. Se avrà successo, sarà il primo veicolo privato a posarsi sulla Luna e l’evento acquisterà una portata storica.

