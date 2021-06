L'evento è accaduto al km 177, tratto tra Valsamoggia e Modena Sud che è temporaneamente chiuso. Code di 4 chilometri in direzione Milano e di 2 chilometri verso Bologna

Per coprire la fuga avrebbero dato fuoco al mezzo che avevano assalito. Sarebbe questo l’esito di un tentativo di rapina ai danni di un portavalori sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Valsamoggia e Modena Sud. Testimoni, scrive Ansa, avrebbero riferito di aver sentito tre esplosioni. Non è chiaro se ci siano feriti o meno. Il tratto di strada è chiuso in entrambe le direzioni.

L’assalto

Sono in corso le ricerche degli autori dell’assalto al furgone portavalori avvenuto tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi lunedì 14 giugno, all’altezza del km 177. Secondo una prima ricostruzione, riferisce Ansa, i rapinatori avrebbero cosparso di chiodi la carreggiata per fermare il traffico ed esploso dei colpi. Poi, per creare un diversivo avrebbero dato fuoco al veicolo e sarebbero scappati.

I rilievi

Scrive Adnkronos che l’incendio sarebbe stato spento e nessuna delle persone coinvolte sarebbe rimasta ferita. Sono in corso i rilievi della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto, temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’evento sono intervenute, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato si registrano 4 Km di coda verso Milano e 2 km di coda verso Bologna.

