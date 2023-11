Tajani: “Il Giappone ci ha passato la Presidenza del G7”. Tutti i temi

“Il Medio Oriente sarà certamente all’ordine del giorno della presidenza italiana del G7. Ma anche Ucraina, Africa, America Latina e Intelligenza Artificiale”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della sua partecipazione alla ministeriale del G7 a Tokyo dopo il passaggio, avvenuto stamane, della Presidenza del G7 dal Giappone all’Italia. Il vertice si svolgerà a Capri dal 17 al 19 aprile.

“Durante la presidenza italiana avremmo intenzione di coinvolgere il Brasile come interlocutore per parlare del G20, visto che ne ha la guida. Affronteremo anche i rapporti con Nuova Zelanda e Australia, è mia intenzione invitare i ministri degli Esteri di questi due Paesi al vertice che si svolgerà a Capri dal 17 al 19 aprile, la riunione dei ministri degli Esteri del G7, una delle quattro che si svolgeranno in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando coi giornalisti a conclusione della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo. “Un’altra sul commercio internazionale si svolgerà in Calabria, quella della cooperazione internazionale si svolgerà in Abruzzo e un’altra sarà nel Lazio“, ha riferito il ministro.

“Il Medio Oriente sarà certamente all’ordine del giorno della presidenza italiana del G7. Continueremo poi a contrastare l’aggressione russa contro l’Ucraina e a lavorare per la sicurezza e la crescita sostenibile dell’economia globale, minacciata dalle autocrazie. Inoltre, ci concentreremo sulla transizione digitale e soprattutto sulle sfide dell’intelligenza artificiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al quotidiano giapponese Nikkei in occasione della sua partecipazione alla ministeriale del G7 a Tokyo.

“Vogliamo rafforzare i rapporti a livello globale, in particolare in Africa, nel Mediterraneo e nel G20. Le relazioni con i nostri partner devono focalizzarsi sulle possibili sinergie in vari settori: sicurezza energetica, lotta al cambiamento climatico, ambiente, lavoro, trasferimento tecnologico, perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile. Questa è anche l’essenza del Piano Mattei per l’Africa, di cui il nostro primo ministro ha parlato a Hiroshima. Crediamo che sia necessario investire di più in Africa, soprattutto nelle energie rinnovabili. Infine, lavoreremo sulle migrazioni, strettamente legate con lo sviluppo e la crescita economica”, ha sottolineato Tajani.

