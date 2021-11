Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità. In conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi insieme ai ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

La diretta

Draghi: “Successo campagna vaccinale”

“La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole”, ha esordito il premier. “Sono stati presi importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia”, ha aggiunto Draghi. “Questi provvedimenti dicono che vogliamo prevenire per preservare, per conservare, vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi” e “per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati, che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest’anno”, ha concluso il presidente del Consiglio prima di lasciare la parola al ministro della Salute.

Speranza: “Decreto affronta 4 ambiti”

Speranza ha parlato di quattro ambiti affrontati nel decreto, a partire dall'”obbligo che è già vigente per alcune categorie e lo estendiamo a ulteriore categorie: al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine e ai militari, e a tutto il personale scolastico“. Il ministro ha detto anche che “l’estensione dell’obbligo interesserà anche la terza dose“. In merito a quest’ultima, Speranza ha dichiarato: “Da oggi è possibile avere il richiamo a cinque mesi e ci apprestiamo a una ulteriore modifica: dal primo dicembre allargheremo la platea anagrafica della dose di richiamo: dal primo dicembre sarà possibile la dose richiamo sopra i 18 anni“. Il ministro ha poi aggiunto che “la durata del Green pass sarà di nove mesi“.

Speranza: “Fattispecie rafforzata di Green pass”

“In questa fase di avanzamento dell’epidemia riteniamo che in una fase temporale dal 6 dicembre al 15 gennaio introdurremo una fattispecie rafforzata di Green pass in cui per poter accedere al certificato verde restano vigenti solo due tipologie: il certificato verde si può ottenere solo in presenza di una vaccinazione o di una guarigione“, così Speranza.

Speranza: “Rafforzamento green pass per evitare chiusure”

“Il messaggio di fondo” – ha poi sottolineato il ministro della Salute – è un rafforzamento del Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienze, proviamo ad avere disciplina più rigida ma bilanciamo questo col ridurre le restrizioni”. “Ci sarà un rafforzamento dei controlli, ed i comitati di sicurezza per l’ordine pubblico costruiranno piani per i controlli con relazioni settimanali al ministero”, ha poi aggiunto.

Gelmini: “Decreto punta a tenere aperto il Paese”

“Il decreto punta ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa ed a tenere aperto il Paese“, ha detto il ministro degli Affari regionali. “Non vogliamo tornare al lockdown ed ai ristori, ma sostenere l’economia in questo mese particolarmente importante, con il Natale e la stagione sciistica”, ha concluso Gelmini.

