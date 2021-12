Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo

Lo stato di emergenza Covid è prorogato fino al 31 marzo del 2022, prevede la bozza di decreto legge di undici articoli approvata dal Consiglio dei Ministri.

L’infrastruttura per i vaccini

Nasce un’infrastruttura, presso un sito militare, per “lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali“, prevede la bozza di decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza Covid. Per questo verranno stanziati 6 milioni per il 2022 “per la realizzazione e l’allestimento, da parte del ministero della Difesa, dell’infrastruttura presso un sito militare”. L’obiettivo è “assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future“.

Limiti agli spostamenti

Nella bozza del decreto legge anche la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso”. La bozza prevede anche la proroga della norma che stabilisce i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa

Le reazioni delle forze politiche

Si è dichiarato “molto soddisfatto dalla decisione del governo sulla proroga dello stato di emergenza”, il segretario del Partito democratico Enrico Letta. “Una scelta utile, positiva, presa senza discutere, mi avrebbe stupito l’opposto”, aggiunto il leader dem. “E’ inevitabile prorogare lo stato di emergenza per conservare i poteri delle autorità sanitarie per continuare negli interventi necessari”, ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida ha detto ai microfoni dl Tg1: “Al di là dei proclami, questa ennesima proroga dello stato di emergenza dimostra che le misure adottate dal governo non sono state efficaci. Fratelli d’Italia continua a sostenere che bisogna intervenire sui trasporti, sulla scuola e soprattutto dire la verità ai cittadini: il green pass non rende in alcun modo più sicuri”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.