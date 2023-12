Spose bambina: i numeri della piaga in India

Seppur il fenomeno sia in diminuzione, in Idia una ragazza su cinque e quasi un ragazzo su sei sono costretti a sposarsi ancora da bambini. I risultati dello studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.

Spose bambina: i numeri di questa piaga in India

Il matrimonio precoce combinato, ovvero il fenomeno delle spose bambine (ma vale anche per i maschi) – una violazione dei diritti umani e una forma riconosciuta di violenza – è diminuito in India, ma in tutto il Paese una ragazza su cinque e quasi un ragazzo su sei sono ancora sposati da bambini e negli ultimi anni la pratica è diventata più diffusa in alcuni Stati/territori dell’Unione, secondo un nuovo studio guidato da ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.

I risultati dello studio

“Questo studio è tra i primi a stimare come i tassi di matrimonio infantile per ragazze e ragazzi siano cambiati nel tempo a livello di stato/territorio. Il matrimonio infantile dei ragazzi in particolare è spesso trascurato; finora, non c’è stata quasi nessuna ricerca per stimarne la prevalenza”, dichiarano gli autori. Utilizzando i dati di tutte e cinque le fasi del National Family Health Survey dell’India, dal 1993, 1999, 2006, 2016 e 2021, i ricercatori hanno stimato il numero di uomini e donne giovani andati sposi in India. Lo studio ha rilevato che tra il 1993 e il 2021, il matrimonio infantile è diminuito a livello nazionale.

Alcuni dati

La prevalenza del matrimonio infantile per le ragazze è diminuita dal 49% nel 1993 al 22% nel 2021, mentre il matrimonio infantile per i ragazzi è diminuito dal 7% nel 2006 al 2% nel 2021. Tuttavia, il progresso verso l’arresto della pratica del matrimonio infantile si è fermato negli ultimi anni: le riduzioni più significative nella prevalenza del matrimonio infantile si sono verificate tra il 2006 e il 2016, una minore riduzione tra il 2016 e il 2021. Infatti, in questi ultimi anni, sei stati/territori dell’Unione (tra cui Manipur, Punjab, Tripura e West Bengal) hanno registrato un aumento del matrimonio infantile per le ragazze e otto (tra cui Chhattisgarh, Goa, Manipur e Punjab) un aumento del matrimonio infantile per i ragazzi.

Il matrimonio infantile: una violazione dei diritti umani

Entro il 2021, i ricercatori hanno contato più di 13,4 milioni di donne e più di 1,4 milioni di uomini di età compresa tra 20 e 24 anni che erano stati sposati da bambini. I risultati hanno mostrato che una ragazza su cinque e quasi un ragazzo su sei sono ancora sposati al di sotto dell’età legale del matrimonio in India. “Il matrimonio infantile è una violazione dei diritti umani”, ricorda l’autore principale Jewel Gausman. “La stagnazione degli stati/territori dell’Unione nell’azzerare questo fenomeno è preoccupante”.

Fonte Ansa