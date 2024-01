India: persevera l’ondata di freddo nel nord del Paese

Una eccezionale ondata di gelo, unita ad una fitta coltre di nebbia, sta lambendo l’India per il settimo giorno consecutivo. L’istituto meteorologico indiano ha raccomandato ai cittadini di evitare i viaggi non essenziali.

La situazione

Freddo eccezionale e nebbia fitta persistono in India per il settimo giorno consecutivo, non solo a New Delhi ma anche in larga parte della pianura indo-gangetica nel nord del Paese. La nebbia notturna e delle prime ore dell’alba continua a causare gravi conseguenze sul traffico stradale, ferroviario e aereo negli Stati del Punjab, Haryana, nell’Uttar Pradesh occidentale e in Rajasthan.

Le raccomandazioni dell’Imd

L’Imd, Indian Meteorological Department, l’istituto meteorologico indiano, ha invitato le persone a evitare i viaggi non essenziali e a prestare la massima attenzione sulle strade, informando che le condizioni attuali persisteranno immutate nei prossimi cinque giorni.

Fonte: Ansa